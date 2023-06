Un riberese al centro del calciomercato: De Laurentiis pronto a fare “follie” per Vincenzo Italiano

Vincenzo Italiano vola alto. Il tecnico riberese in appena cinque anni ha visto la sua carriera da allenatore cambiare e spiccare il volo.

Dalla serie D fino ad arrivare alla finale di Conference League, partita che si giocherà questa sera a Praga. Vincenzo Italiano, originario di Ribera, è al centro del mercato che conta. Si, perché, l’attuale allenatore della Fiorentina - in queste ore - è corteggiato da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Italiano ed il massimo dirigente, secondo indiscrezioni, non si sarebbero parlati direttamente ma l’entourage del tecnico avrebbe ascoltando le lusinghe del presidente azzurro.

Italiano, appena cinque anni fa, scalav le classifiche del campionato di serie D per poi conquistarsi sul campo fiducia e stima. Si, perché, il buon Vincenzo è arrivando in serie A scalandi tutte le categorie. L’allenatore di Ribera, già negli anni del Trapani, era visto come un predestinato.

Oggi, Italiano, è pronto a giocarsi una finale europea. Dalle polveri alla gloria, per un allenatore che oggi ha solo un obiettivo: vincere con la sua Fiorentina. Comisso, presidente della Viola, non vorrebbe mai vedere partite il suo tecnico, ma le sirene partenopee si fanno insistenti. Ci sarebbe stato anche un interesse blando della Juventus. Tutti pazzi, dunque, per Vincenzo Italiano. Si preannuncia, per il tecnico, un’estate caldissima,