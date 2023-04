Unitas Sciacca, Brucculeri: "Vittoria importante, contento per la prestazione della squadra"

Tre punti importanti, che consentono di scavalcare proprio il Mazara: dopo la vittoria contro la Leonfortese della scorsa settimana, lo Sciacca ha battuto al Gurrera i gialloblu grazie ad una rete di Mistretta.

Come di consueto, in sala stampa il tecnico Totò Brucculeri per analizzare la prestazione dei neroverdi.

"Sono soddisfatto per quanto fatto in campo dai ragazzi - ha esordito l'allenatore - si sono allenati bene per tutta la settimana. All'andata avevamo creato tantissimo, ma non eravamo riusciti a portare a casa punti preziosi. La nostra stagione? Non mi piace fare dietrologie, io guardo come è andato il campionato: forse non abbiamo rispettato alcune aspettative, ma non avevamo mai detto di voler vincere il campionato o di approdare ai playoff. Abbiamo creato una struttura importante di giovani, ci sono diversi 2003, 2002, 2001 in rosa e questo non è da trascurare. Questo è un torneo che per la società può essere considerato una base, su cui costruire il futuro. Lo Sciacca il prossimo anno può partire con un progetto di livello, rimanere con questa ossatura e puntellare la rosa potrebbe essere efficace. Può esserci una grande proiezione per il futuro, lo spogliatoio è molto unito: i ragazzi sono una vera famiglia. Il mio futuro? Al 50% resto e al 50% vado via. Inutile nasconderlo, voglio lasciare un ricordo a questa città: il tempo è importante per ogni allenatore. Questo è un campionato difficile, per me è una D2, perchè le squadre hanno grandi qualità. C'è stata una crescita esponenziale del settore giovanile, questo progetto può essere interessante con o senza Brucculeri".