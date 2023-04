Pro Favara, preziosa vittoria casalinga contro Gela: i gialloblu vincono 3-1

La Pro Favara, al Bruccoleri, ottiene tre punti molto importanti per la classifica: battuto 3-1 il Gela, al termine di novanta minuti nei quali la squadra di Catalano ha espresso il solito buon calcio. Con il successo odierno i gialloblu accorciano le distanze da Enna, portandosi a sette lunghezze dai gialloverdi, oggi sconfitti all'Esseneto nel big match contro l'Akragas.

La partita inizia subito con ritmi alti, è la Pro Favara a fare il match: al 12' calcio di rigore trasformato da Giacomo Graziano per l'1-0 dei padroni di casa. Dopo la rete, però, la reazione del Gela non tarda ad arrivare: gli ospiti trovano il pari al 26', grazie alla rete di Abate.

Il primo tempo termina sul risultato di 1-1.

Nella ripresa, però, i gialloblu entrano in campo con grande decisione e grinta, desiderosi di ritrovare il vantaggio. La rete del 2-1 arriva dopo nemmeno due minuti: è Mattia Retucci a firmare il sorpasso con un tap-in vincente. Al 68', cross in mezzo verso De Luca che con una bella zampata batte nuovamente il portiere del Gela. Gli ospiti vanno al tappeto, non riescono a reagire e i padroni di casa consolidano senza soffrire il doppio vantaggio: sono tre punti fondamentali per la squadra di Catalano in chiave playoff.