Pro Favara, il prossimo anno si punta alla serie D: riconfermato Tino Longo come ds

La stagione è appena finita con un brillante terzo posto e la Pro Favara già getta le basi per una stagione da protagonista. Nell'anno del quarantesimo compleanno la Pro Favara scopre le carte ed apertamente progetta un campionato da vertice, per migliorare la posizione di quest'anno. Tradotto in parole semplici, la dirigenza presieduta da Rino Castronovo punta decisamente alla serie D.

Questa sera riunione dei vertici societari per analizzare i punti di forza e le criticità della stagione appena archiviata e soprattutto per definire il prossimo obiettivo stagionale. E lo fa ripartendo da uno degli artefici di questo biennio fantastico che ha riportato a gran numero i tifosi al Bruccoleri e fuori casa: riconfermato Tino Longo come direttore sportivo.

L' esperto conoscitore del calcio isolano gode della piena fiducia della società di Piazzale dei Giochi Olimpici e ha già una lista ambiziosa in tasca: tra importanti riconferme e grossi colpi di mercato, il ds è pronto per allestire una rosa di primo livello.



"Questa sera abbiamo definito un obiettivo ambiziosissimo- ha detto a fine riunione soddisfatto a tarda sera Rino Castronovo uscendo dal Bruccoleri - adesso dobbiamo iniziare a mettere tutti i tasselli al posto giusto tra riconferme e nuovi arrivi. È importante anche l'aiuto delle forze imprenditoriali e commerciali del paese che devono aiutarci in questo sogno. Nel 2024 festeggiamo i 40 anni di stagioni calcistiche e con i miei collaboratori e dirigenti vorremmo fare un grande regalo ai nostri tifosi e a Favara. Siamo pronti e maturi per il salto di categoria".Nei prossimi giorni ci saranno le prime ufficializzazioni sul mercato.