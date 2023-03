Pro Favara, blitz vincente a Mondello: battuta 2-0 la Parmonval

Vittoria doveva essere e vittoria è stata: la Pro Favara sbanca il Franco Lo Monaco di Mondello e porta a casa tre punti importanti per la classifica. I gialloblu battono 2-0 la Parmonval grazie alla doppietta di De Luca. Partita influenzata dalle pessime condizioni del terreno di gioco: le forti piogge che si sono abbattute su Palermo in mattinata hanno reso pesantissimo il campo.

La squadra di Catalano inizia bene la gara, spingendo sull'acceleratore. Nella prima frazione di gioco vengono colpiti tre pali, con Ferotti, De Luca e La Piana. Annullato un gol a De Luca per presunta posizione di offside. Al 35', però, è sempre De Luca a trovare il gol del vantaggio: sugli sviluppi di un calcio di punizione arriva una pregevole deviazione col tacco che batte il portiere dei padroni di casa. Il primo tempo va in archivio sul parziale di 0-1 in favore dei gialloblu. Nella ripresa la Pro Favara appare in pieno controllo del match, i gialloblu non corrono praticamente nessun pericolo. Al 65' è ancora De Luca a trovare la via del gol: doppietta e vantaggio consolidato. Nei venticinque minuti finali la Pro Favara gestisce possesso e cronometro e porta a casa una vittoria importante. Con questa vittoria i gialloblu salgono a quota 51, a quattro punti di distanza dalla coppia Enna-Akragas: domani le due capoliste affronteranno rispettivamente il Mazara e la Mazarese.