Canicattì, torna il sorriso in casa biancorossa: successo esterno contro la Nuova Igea Virtus

Torna a sorridere il Canicattì, che si conferma squadra assai ostica in trasferta: la formazione di Orazio Pidatella espugna lo stadio D'Alcontres Barone di Barcellona Pozzo di Gotto. I biancorossi hanno battuto 2-1 la Nuova Igea Virtus, al termine di novanta minuti nei quali hanno mostrato fame di punti e grande grinta.

Pidatella schiera i suoi col classico 3-5-2: Scuffia in porta; Petrucci, Raimondi e Loza in difesa; Amenta, Sidibe, Diaz, Gambicchia e Tedesco a centrocampo; D’Onofrio, Bonilla in attacco.

Il primo tempo è caratterizzato da un sostanziale equilibrio, le squadre si studiano per tutta la prima frazione di gioco. Nella ripresa i biancorossi alzano notevolmente il baricentro, rendendosi più attivi in zona gol. Al 50' una botta dalla distanza di capitan Tedesco sblocca il match: bella conclusione che batte il portiere avversario. Il gol dà fiducia alla squadra di Pidatella, che gioca con maggiore sicurezza.

A sette minuti dalla fine ecco il raddoppio: è Bonilla a siglare il 2-0 sugli sviluppi di calcio d'angolo. Al 94' Nisticò accorcia le distanze per i padroni di casa ma non c'è più tempo: il Canicattì torna alla vittoria e conquista tre punti preziosi per la classifica.