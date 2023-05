Licata, vittoria per 2-1 nel recupero contro il San Luca: i gialloblu accedono ai playoff

Il secondo obiettivo stagionale, dopo la salvezza centrata con diversi turni di anticipo, è stato raggiunto dal Licata di Pippo Romano: i gialloblu, nel recupero del match contro il San Luca rinviato ieri per l'infortunio subito alla mezz'ora del primo tempo dal direttore di gara, sbancano lo stadio Alvaro e ottengono tre punti determinanti per i playoff. Licata che balza a quota 52 punti, insieme a Città di Sant'Agata e Sancataldese: la classifica avulsa, però, sorride ai gialloblu che entrano nella griglia degli spareggi per la promozione. La partita di oggi, ricominciata sul risultato parziale di 1-1, è stata vinta dal Licata grazie alla rete di Giulio Frisenna, arrivata al 69'. Ieri era stato Minacori a portare in vantaggio i suoi, ma il pari del San Luca era arrivato due minuti dopo con Leveque.

I minuti finali del primo tempo non hanno visto variazioni sul risultato, le squadre sono rientrate negli spogliatoi sul parziale di 1-1. Nella ripresa, il Licata ha intravisto la concreta possibilità di vincere: i gialloblu, infatti, hanno intensificato gli attacchi e fraseggiato con maggiore rapidità.

Al 69' ecco la rete del 2-1, realizzata da Frisenna: un gol di fondamentale importanza che manda il Licata ai playoff.

I ragazzi di Romano, nel primo turno, affronteranno il Locri in trasferta.

Intanto, la società ha comunicato l'interruzione del rapporto con il direttore generale Angelo Costa. Le strade, dunque, si separano: con lui lascia anche il responsabile della prima squadra, Fernando Cammarata. La società ha ringraziato i due dirigenti per il lavoro svolto.