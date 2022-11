Licata, Romano vuole tornare al successo contro il Real Aversa: "Pronti per disputare una grande partita"

Domani pomeriggio, alle 14.30, in scena la tredicesima giornata del campionato di serie D, girone I: al Dino Liotta arriva il Real Aversa. Ha presentato il match, ai microfoni della società, il tecnico Pippo Romano: "Un avversario ostico, che corre e sa giocare a calcio - ha dichiarato l'allenatore gialloblu - dovremo fare attenzione alla loro velocità. Tutte le squadre di questo campionato si equivalgono, a parte il Catania: tutte hanno una certa identità. Noi la scorsa settimana, a San Cataldo, abbiamo fatto una buona partita ma loro sono stati bravi ad aggredirci e a non farci giocare. E' stato, comunque, un risultato importante, loro erano in un ottimo momento di forma. Minacori? Per noi certamente è un rientro importante, lui ci dà una grande mano sia in fase offensiva che in quella di difesa. Lotta, corre, segna: è un valore aggiunto. I ragazzi stanno bene, il gruppo è sempre disponibile nei miei confronti. La squadra è concentrata, siamo pronti per disputare una grande partita".

Anche Jalilu Mudasiru, centrocampista autore di due reti in stagione, si è soffermato sulla sfida di domani: "Al Licata mi sto trovando benissimo, sono felice per i gol ma prima viene la squadra. Quella di domani sarà una partita complicata, ma siamo pronti a dare tutto quello che abbiamo dentro".