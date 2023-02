Licata, Romano rammaricato per il pari nel finale: "Potevamo evitare il rosso e portare a casa i tre punti"

"Sono amareggiato perchè abbiamo preso gol nel finale di gara, dà fastidio pareggiare in questa maniera: l'espulsione ci ha danneggiato parecchio, potevamo evitare il rosso, finire la gara in parità numerica e portare a casa i tre punti".

Pippo Romano è visibilmente dispiaciuto al termine del pari interno contro il Cittanova: il gol del pari dei calabresi è arrivato nei minuti di recupero.

"Abbiamo sempre detto che il girone di ritorno sarebbe stato più complicato - ha proseguito il tecnico gialloblu - stavamo vincendo e avevamo rischiato poco. Non siamo stati brillanti e lucidi sotto porta, ma meritavamo qualcosa in più rispetto al pari. La punizione al 92' per me è stata regalata dall'arbitro, oggi ho protestato un po' dalla panchina. Ci prendiamo comunque questo punto, è un peccato perchè una vittoria ci avrebbe lanciato ulteriormente in zona playoff. Ci proveremo sino alla fine - ha concluso l'allenatore del Licata - l'obiettivo salvezza è quasi raggiunto. Vedremo alla fine cosa riusciremo a portare a casa.