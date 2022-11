Licata-Real Agro Aversa, da oggi pomeriggio la prevendita dei biglietti

Il Licata domenica pomeriggio, alle ore 14.30, torna in campo al Dino Liotta per disputare la tredicesima giornata di campionato. Da oggi pomeriggio, come comunicato dalla società gialloblu, sarà attiva la prevendita dei tagliandi. In particolare, sarà possibile acquistare i biglietti per assistere al match contro il Real Agro Aversa dalle ore 17 alle ore 20 presso la sede del club.

Il medesimo orario verrà osservato anche domani pomeriggio nello stesso luogo. Sabato, sempre in sede, la prevendita verrà effettuata anche al mattino, dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio (consueto orario 17-20).

Domenica, giorno del match, la società informa i tifosi che sarà possibile comprare i ticket per la gara dalle ore 9 alle 14.30 presso il centro commerciale Il Porto. E' possibile acquistare i biglietti anche online sul sito: www.postoriservato.it. Gli under 13 entreranno gratuitamente allo stadio.