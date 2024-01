Licata-Canicattì, il settore ospiti rimarrà chiuso: la decisione della Questura

Il Canicattí comunica agli sportivi canicattinesi che, per disposizione della Questura di Agrigento, la gara prevista per Mercoledì 17 Gennaio 2024 alle ore 14:30, valida per la ventiduesima giornata di campionato tra Licata e Canicattí, che avrà luogo allo stadio Saraceno di Ravanusa, si svolgerà senza la presenza di cittadini/tifosi con residenza a Canicattí.

Si esorta il pubblico biancorosso a non giungere -inutilmente- presso lo stadio Saraceno per creare disordini pubblici: il settore ospiti rimarrà rigorosamente chiuso, così come lo stadio sarà vigilato dalle forze dell’ordine.