Futsal Canicattì, la squadra di mister Castiglione s'impone per 4-3 nella sfida contro la Pgs Luce Messina

Vittoria di misura ma con indiscutibile merito quella del Futsal Canicatt che s'impone con il risultato di 4 a 3 sulla Pgs Luce Messina. Uno scontro diretto che vale il terzo posto in classifica.

I biancorossi vengono premiati dal risultato per la maggiore tenacia e per aver mantenuto per tre quarti di gara le redini del gioco.

I ragazzi di Mister Giuseppe Castiglione, come già avvenuto nella partita contro il Mortellito, partono molto aggressivi e impongono i propri ritmi portandosi in vantaggio per quattro reti a zero.

Ma poi, forse per la convinzione di aver già acquisito il risultato, spengono la luce e permettono agli ottimi peloritani di portarsi sul 4 a 3 e rientrare in partita subendo un pò troppo.

Inevitabile il forsing finale degli ospiti fino al termine dell'incontro. Grazie alle parate di capitan Roccaro e alla buona tenuta difensiva, la vittoria, alla fine, non è stata compromessa.

Una squadra - ha detto il direttore sportivo Paradiso - che fa e disfa con troppa facilità. Lascia intravedere margini e potenzialità da grande squadra per poi appiattirsi e concedere campo e pallino del gioco agli avversari: un difetto che in concreto non intacca la buona prestazione vista per tre quarti di gara ma che deve essere corretto se si vuole fare il salto di qualità ed ambire a postazioni di vertice".

Grazie alla quarta vittoria consecutiva i biancorossi del presidente Vincenzo Urso agganciano proprio i Peloritani al terzo posto in classifica. Al comando ci sono sempre l'Ecosistem Lamezia ad inseguire il Città di Palermo.

Le reti del match: per gli ospiti sono state firmate da Coppolino, Garcia e Pannuccio; per i padroni di casa da Marino, autore di una doppietta, Colore e Toledo.