Canicattì-Locri, splendida vittoria biancorossa: 3-0 e salvezza ipotecata

Con una splendida vittoria al Saraceno di Ravanusa il Canicattì di Orazio Pidatella archivia la pratica salvezza, portandosi a quota 38 punti in classifica. Battuto nettamente il Locri, 3-0 il finale: in gol Bonilla, Tedesco e Catania.

La sfida si mette subito bene per i biancorossi, al 15' il risultato si sblocca: ci pensa Bonilla a sbloccare le marcature con una realizzazione di pregevole fattura, grazie all’assist di capitanTedesco.

Al 26' occasione per il raddoppio dei padroni di casa: Camara cerca e trova in veriticale Pussetto, creando un 2 vs 2 in zona offensiva. El Diez trova Petrucci in corsa, che conclude bene in porta ma trova un attento portiere avversario. Un istante dopo chance per il Locri: in contropiede ci prova Pappalardo a botta sicura, ma la sfera esce di poco a lato dalla porta difesa da Testagrossa. Le formazioni tornano negli spogliatoi sul parziale di 1-0.

Ad inizio ripresa il Locri trova la rete del pareggio sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il direttore di gara su segnalazione dell’assistente annulla la rete per fuorigioco.

Al 73' incornata vincente di Tedesco e i biancorossi trovano il raddoppio. Due minuti dopo i calabresi restano in dieci uomini: espulso Davide Aquino. A cinque minuti dalla fine ecco il tris che chiude definitivamente i conti: si sblocca Catania, finalizzando un contropiede perfetto.

Nei minuti finali non accade più nulla, successo preziosissimo per il Canicattì.