Canicattì, giovedì pomeriggio in scena il derby contro la Sancataldese

Giovedì pomeriggio il Canicattì tornerà in campo: i biancorossi giocheranno in trasferta contro la Sancataldese.

Un derby che mette in palio punti preziosi, anche se per gli uomini di Pidatella il discorso salvezza matematica è davvero ad un passo.

La squadra, infatti, ha 38 punti in classifica e il margine dalla zona playout occupata in questo momento dal Portici è buono: +8 rispetto ai campani. Il Canicattì è reduce dalla vittoria casalinga contro il Locri e spera di ripetersi al Valentino Mazzola giovedì.

Dal canto suo la formazione verde amaranto ha bisogno di punti, proprio per distanziarsi dalla zona calda: sono 33 i punti in classifica della Sancataldese, soltanto 3 in più rispetto agli spareggi per non retrocedere. Un derby che, indubbiamente, promette agonismo e spettacolo.