Canicattì, domenica match casalingo contro il Ragusa: Sidibe non vuole ripetere gli errori commessi col Trapani

"Col Trapani abbiamo sbagliato molto, ma adesso serve voltare pagina: domenica ci attende una sfida complicata".

Così Aboubacar Sidibe, centrocampista del Canicattì, ha analizzato il momento che la squadra di Pidatella sta vivendo: domenica scorsa, contro il Trapani, il primo ko sotto la gestione tecnica del nuovo allenatore. Nel prossimo turno i biancorossi affronteranno, in casa, il Ragusa.

"Siamo stati deludenti -ha esordito il centrocampista - eravamo partiti bene nel primo tempo ma nella ripresa abbiamo commesso troppi errori. Adesso vogliamo ritrovare la concentrazione in vista della partita contro il Ragusa. Nella ripresa contro il Trapani è mancata la cattiveria giusta, la voglia, la grinta, la determinazione. Credo che in questo campionato ci sia molta differenza tra il girone d'andata e quello di ritorno. Noi dobbiamo riprendere il nostro cammino, ma siamo pronti e ci siamo. Ci sono ancora diverse gare da giocare - ha concluso Sidibe - è presto per tracciare un bilancio della stagione: per ora voto 7 alla nostra stagione".