Akragas-Nuova Igea Virtus, netto successo biancazzurro all'Esseneto: 3-0 e salvezza a un passo

L’Akragas batte 3-0 la Nuova Igea Virtus all’Esseneto e, di fatto, con questo successo mette una seria ipoteca sulla salvezza matematica: sono adesso 38 i punti in classifica per i biancazzurri. Coppa, alla vigilia, aveva chiesto ai suoi uno sforzo contro un avversario assai ostico, imbattuto da dieci gare, per archiviare la pratica e raggiungere l’obiettivo stagionale. La squadra ha risposto alla grande, giocando con grinta e determinazione: il rigore di Litteri al 31’ sblocca la partita, nella ripresa altro penalty segnato da Paolo Grillo e nel finale rete di Gonzales.

Coppa schiera i suoi con un 4-4-2: Sorrentino; Caramanno, Rechichi, Fragapane, Ruffino; Grillo, Garufo, Sinatra, Di Mauro; Distefano, Litteri.

Dopo una fase di equilibrio, alla mezz’ora calcio di rigore per i padroni di casa: Litteri scavalca Staropoli e per il direttore di gara non ci sono dubbi. Dal dischetto parte Litteri che non tradisce, spiazzato il portiere della Nuova Igea Virtus.

Nella ripresa, sempre alla mezz’ora, Grillo trattenuto nettamente in area avversaria da Della Guardia e per il sig. Vazzana ci sono gli estremi per un altro penalty. Dal dischetto va lo stesso Grillo che, col cucchiaio, beffa Staropoli.

Ad un minuto dal triplice fischio ecco il 3-0 del Gigante: ripartenza rapida, il classe 2004 Francisco Gonzales chiude i conti davanti al portiere avversario.