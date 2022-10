Diventare "nonni smart" in un solo click? Tutto è possibile: ecco come fare

Navigazione sul web, posta elettronica, fotografie, social network e chi più ne ha più ne metta. Imparare ad utilizzare lo smartphone o il computer senza dover chiedere aiuto ai propri nipoti oggi è possibile. Come? Grazie al corso online gratuito, semplice e immediato, per tutti gli over 60 che vogliono diventare digitali, lanciato da "Specchio d’Italia" e "Gruppo Gedi". Il percorso si potrà seguire sul telefonino, tablet o computer per conoscere da vicino tutte sulle nuove tecnologie che impazzano tra i giovani.

Si tratta di 19 lezioni gratuite da seguire in qualsiasi momento della giornata per diventare nonni smart. La Fondazione Specchio d’Italia è nata per sostenere le fasce deboli, in Italia e all’estero. Realtà costituita durante il periodo dell’emergenza Coronavirus. Ecco quali argomenti verranno affrontati durante il corso: i comandi base del computer; i comandi base dello smartphone e del tablet; la casella di posta; app telefono; rubrica e messaggi; app fotocamera e galleria, WhatsApp; scaricare applicazioni e applicazioni utili; i servizi offerti da Google; gestione Foto su Google Foto; Spid: come ottenerlo ed utilizzarlo; accesso sito Inps, Agenzia delle Entrate e Anagrafe Digitale; Piattaforme Streaming; lettura quotidiani e ascolto radio on line; acquisti su Amazon; prenotazione viaggi; utilizzare App Satispay; i social network: Facebook, Twitter, Instagram; glossario informatico; come donare.

Il corso, disponibile sul sito https://www.nonnismart.org/, è consultabile in ogni momento e prevede un’assistenza continua. I video contenenti le lezioni possono essere consultati più volte e senza limiti . Per cominciare basterà entrare nel sito iscriversi gratuitamente e dare inizio all'avventura digitale. Per qualsiasi dubbio nel sito sono presenti i numeri utili per chiedere chiarimenti in merito all’interessante iniziativa. Disponibile, sempre nel portale, anche un video tutorial per eseguire l’iscrizione.