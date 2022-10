"Miracle", il gruppo The Tenors per il nuovo video sceglie l’incanto del teatro Andromeda

Un messaggio di speranza, guarigione e armonia. Tutto questo racchiude "Miracle", il nuovo singolo del gruppo vocale internazionale The Tenors, il cui video è stato girato nello splendido scenario del teatro Andromeda a Santo Stefano Quisquina ad Agrigento. Si tratta del primo lavoro discografico realizzato con la news entry siciliana: il tenore messinese Alberto Urso vincitore di Amici 2019. Il brano disponibile dal 30 settembre in tutte le radio ha già fatto il pieno di like per l’emozionante video in cui la dirompente voce della formazione vocale canadese composta da Victor Micallef, Clifton Murray, Mark Masri ( anche lui nuovo membro della formazione), incontra le immagini della Sicilia, del suo mare, dei suoi colori, dei suoi vicoli e dell’incantevole teatro Andromeda con tanto di orchestra trasformandosi in magia allo stato puro.

“Siamo così entusiasti di condividere questa nuova canzone – scrive il gruppo sui social- e questo video con tutti voi. ‘Miracle’ è una canzone che ci sta molto a cuore ed è un onore vivere questo momento. Siamo così grati per le molte persone che hanno partecipato alla realizzazione di questo video. Abbiamo avuto il piacere di vivere le storie di tante persone nel cuore della Sicilia, che hanno solo amplificato i nostri pensieri su come “Miracolo” contenga davvero il messaggio di speranza, guarigione e armonia”. Un brano penetrante che non smette di emozionare dalla prima all’ultima nota e che ben si sposa con uno scenario unico che l’Isola è in grado di offrire. E mentre la nuova creatura del gruppo colleziona successi internazionali The Tenors si prepara al nuovo tour che lo vedrà presto in Canada.