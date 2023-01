Quando i Re Magi incrociarono quella simpatica vecchietta: la storia della Befana che nessuno conosce

Tra poco si celebra l'Epifania, la festa dedicata ai più piccoli. Ma vi siete mai chiesti chi sia veramente la Befana? Quella simpatica vecchietta che vien di notte con le scarpe tutte rotte. Scopriamo insieme la vera storia della simpatica vecchietta amata dai bimbi che tutte le feste porta via, una storia che affonda le radici nella leggenda ma con riferimenti ai Re Magi. Tutto sulla festa della tradizione cristiana, celebrata il 6 gennaio, con la quale si concludono le festività natalizie.

Secondo la consuetudine popolare nella notte a cavallo tra il 5 e il 6 gennaio una vecchietta in volo su una scopa porterebbe i dolci ai bambini buoni e il carbone a quelli cattivi. Si perdono nel tempo i racconti e le interpretazioni legati a questo personaggio popolare. Tra le leggende più celebri resta quella secondo cui la figura della Befana sia legata ai Re Magi.

Il termine greco Epifania, infatti, significa “manifestazione divina, apparizione”, ovvero quella di Cristo a tutti i popoli. Si narra che quando i Re Magi erano in cammino per portare i doni a Gesù a Betlemme, non riuscendo a trovare la strada chiesero informazioni ad una vecchietta. Gli stessi proposero poi alla donna di unirsi a loro per andare a trovare il nascituro, ma l'anziana nonostante le inistenze rifiutò. Subito dopo il suo rifiuto però la donna si pentì e decise di preparare un cesto con i dolci e andò alla ricerca dei Re Magi. Non li trovò e decise di bussare alla porta di ogni casa per donare qualcosa ai bambini,nella speranza che qualcuno di loro fosse Gesù.