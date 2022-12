Amici, Il Volo giudice per un giorno nella scuola più famosa d'Italia

Emozioni allo stato puro ieri, domenica 4 dicembre, ad "Amici 22" il talent show di Canale 5 capitanato da Maria De Filippi. Una puntata di sfida quella andata in onda, dove in gioco per cantanti e ballerini c’era la partecipazione al Capodanno di Canale 5 in diretta da Genova.

A scegliere i cantanti tre giurati d’eccezione: i tre tenori de Il Volo composto dall’agrigentino Piero Barone e da Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Dopo le esibizioni di tutti i cantanti, dopo le quali il trio molto spesso non ha esitato a complimentarsi, a conquistare il Volo a pari merito sono stati Cricca e Angelina che presenteranno il loro inedito durante la trasmissione natalizia. Dopo le esibizioni di ballo giudicate invece dall’ex allieva e oggi ballerina di successo Anbeta Toromani che ha scelto invece di premiare Rita e la sfida immediata che ha coinvolto Tommy Dali e Piccolo G, Il Volo è tornato in studio per presentare il recente singolo natalizio "Happy Xmas (War is over)", uscito il 18 novembre a mezzanotte. Cover del brano scritto da John Lennon insieme alla moglie Yoko Ono, diventato poi un inno di pace e uguaglianza universale.

Tante le emozioni del pubblico e dei tre tenori che hanno deciso di cantare il brano tra i banchi della scuola più famosa d’Italia. La formazione, dopo la standing ovation del pubblico, ha inoltre annunciato che per le feste tornerà su Canale cinque con uno speciale appuntamento dal titolo " Il Volo Natale a Gerusalemme" , dove l’ensemble proporrà i grandi classici della tradizione natalizia da una location magica. Non è ancora certa la data dell’evento che si preannuncia davvero speciale.