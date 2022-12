Grande Fratello, nella notte scoppia la lite tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi

Continuano gli scontri nella casa del Grande fratello Vip e tra i protagonisti non può mancare Micol Incorvaia, sorella di Clizia, che scampata al telefoto nella diretta di ieri torna a scontrarsi con la sua acerrima nemica Antonella Fiordelisi a programma finito. Dopo le nomination in puntata con tanto di critiche e punzecchiamenti Micol viene accusata da Antonella di aver volutamente allontanato Edoardo Tavassi da lei.

Le telecamere hanno infatti ripreso la discussione tra le due concorrenti, e non solo perchè Antonella ha litigato animatamente anche con Edoardo Tavassi:“ Fai in continuazione domande stupide e questo lo sai”- ha esordito Antonella . “ Le mie almeno sono domande- ha ribattutto Micol- i tuoi sono ragionamenti sbagliati alla base. E ancora: “ Se il tuo obiettivo era allontanare da me il tuo amico, il tuo fidanzato ci sei riuscita-replica Antonella-ci sei riuscita ad allontanare il tuo Edoardo da me complimenti. Mi ha nominata sei contenta?” "La mia felicità non dipende dalla tua eliminazione – ha risposto a tono Micol- perché tu per me non sei nessuno non so come dirtelo, è evidente che tu non mi capisci”, discussione proseguita con accuse reciproche.

Antonella ha sottolineato che nonostante abbia provato ad avvicinarsi a lei Micol non è stata carina nei suoi confronti: “Se non ci fossero gli aerei che arrivano- a sottolineato Micol-ci sarebbero ben poche persone che ti voglioni bene qua dentro. Antonella se tu pensi che c’è questa coalizione contro di te che non c’è è perché tu ti stai facendo terra bruciata intorno. E se Edoardo si sta allontanando da te io non c’entro nulla. Io non mi soffermo mai sulle apparenze. Le uniche cose tra noi sono stati i dissapori all’inizio poi la storia con Oriana contro di me e poi questa cosa qua che è venuta fuori: la nostra differenza di carattere. Quando stavi male sono venuta pure da te perché ho un senso umano ma poi non per forza dobbiamo essere amiche”? ha aggiunto la Incorvaia. Riusciranno Micol e Antonella entro la fine del programma ad andare d’accordo? I presupposti al momento mancano, intanto Antonella Fiordalisi è andata in nomination e nella notte scintille non solo con Micol ma anche con Edoardo Tavassi che l’ha votata.