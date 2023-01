Arrivano le giornate più fredde dell’anno, tutte le curiosità sui “giorni della merla”

Manca davvero poco ai Giorni della merla, secondo la tradizione i giorni più freddi dell’anno cadranno il 29, 30 e 31 gennaio anche se ne esiste un’altra che li fa coincidere con gli utilimi due giorni di gennaio e il primo giorno di febbraio . Ma perché si chiamano Giorni della merla e quali sono le leggende legate a questo particolare periodo dell’anno? Ecco le curiosità più interessanti.

Tutto sull’origine dei giorni della Merla

Sono tante le leggende legate a questo particolare periodo dell’anno. La più conosciuta narra che un giorno la merla che in origine aveva le piume bianche e non scure, per ripararsi dal freddo insieme ai suoi piccoli si rifugiò in un comignolo. Questi uscirono l’1 febbraio e a causa della fuliggine divennero tutti neri. Da quel giorno in poi tutti i merli diventarono scuri.

Un’altra leggenda invece racconta che poiché gennaio era molto dispettoso nei confornti di una merla, al punto da scatenare freddo e gelo ogni volta che usciva a cercare cibo la merla decise di prendersi gioco di lui. Riuscì a fare scorta di cibo e decise di rimanere all’interno del nido per tutto il mese di gennaio che una volta durava 28 giorni. Quando uscì dal rifugio gennaio decise di fargliela pagare chiedendo in prestito tre giorni da febbraio e provocando freddo e neve, così la merla si riparò in un comignolo per tre giorni e una volta uscita era tutta nera assumendo da quel momento il colore scuro che tutti conosciamo.

Un’altra curiosità legata a questi giorni riguarda anche la primavera, se questi saranno molto freddi ci attende una bella primavera in caso contrario la primavera tarderà ad arrivare.