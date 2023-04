Federica Pellegrini passeggia in spiaggia e rimane incantata dalla Scala dei turchi: continua la sua vacanza pasquale

Le sue vacanze di Pasqua le ha raccontate con gli scatti su Instagram. Non una valanga di foto per la verità, ma giusto quelle necessarie a far intendere che la “Divina” (la chiamano così dopo essere stata riconosciuta all’unanimità come la più grande nuotatrice italiana della storia) è stata bene ad Agrigento e dintorni. Per Federica Pellegrini sono stati giorni lontani dai riflettori e dagli occhi dei fan. Ha mostrato solo quello che voleva: relax, distaccamento dal trambusto delle grandi città, totale contatto con la natura e momenti di tenerezza con la famiglia e con il marito Matteo Giunta con il quale è convolata a nozze da poco.

Non solo Valle dei templi e Verdura Resort a Sciacca, ma anche Realmonte e la Scala dei turchi. Una foto in una posizione panoramica da cui si domina il porto della città delle terme, una passeggiata sulla spiaggia deserta e non ancora invasa dai bagnanti, viste le temperature di certo non ancora invitanti. In riva al mare per riscoprire il piacere della semplicità e dell’intimità con le persone che ama.

Infine uno scatto al tramonto che lascia intendere tutto il suo stupore davanti alla bellezza della Scala dei turchi.

“Sono cresciuta in una famiglia unita - aveva detto pochi giorni fa Federica Pellegrini durante un’intervista - ed il matrimonio è stata l’occasione per rievocare la favola dei miei genitori quando si sono incontrati ed innamorati. Mamma era di Murano e faceva la commessa in un negozio di vetri in piazza San Marco. Papà lavorava in un bar. Lei un giorno entrò chiedendo una camomilla perché aveva mal di pancia e mio padre, la sera, appena tornato a casa, confessò a mia nonna: “Oggi ho conosciuto la donna che sposerò”. Nella mia testa l’abito bianco c’è sempre stato. Ma con il tempo capisci che potrebbe anche non arrivare mai. Me ne ero fatta una regione a tal punto che, se non avessi trovato la persona giusta, avrei accettato il fatto di rimanere sola senza troppi rimpianti”.