Clizia Incorvaia in vacanza con Paolo Ciavarro, gli scatti hot infiammano il web

Sono sempre più innamorati e felici Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che dopo aver dato inizio alla loro storia d'amore all’interno del Grande Fratello Vip, da cui è nato il piccolo Gabriele, continuano a pubblicare storie, video e foto della loro vita insieme a Roma. A far sognare i fan gli ultimi scatti pubblicati dall’influencer, che conta 775mila follower su Instagram, della fuga d’amore in Toscana con il figlio dell'attrice Eleonora Giorgi e di Massimo Ciavarro e volto conosciuto di Forum. A fare infiammare il web soprattutto le foto hot in costume da bagno che hanno scatenato like e commenti da parte del popolo social.

“E’ necessario concedersi del tempo per la coppia. Poiché spesso con la nascita dei figli ci si scorda di essere coppia. Cambiano le priorità, la gestione del tempo così gioca anche un bel ruolo l’elemento “stanchezza” e ci ritagliamo sempre meno tempo, inteso come una buona cena, un massaggio di coppia, una passeggiata, semplici coccole etc. Non sentitevi in colpa se dedicate un po’ al noi e ricordate che genitori uguale figli felici”, ha scritto la Incorvaia sul suo profilo ufficiale postando una foto in forma perfetta in costume da bagno mentre si rilassa in piscina.

A fare impazzire il popolo web anche gli scatti in camera da letto con un bikini nero dove ha aggiunto il post: “E divento sexy per te” che ha collezionato quasi mille commenti. Non sono mancate le foto insieme al compagno mentre sfoggiano eleganti abiti da sera e che la Incorvaia ha commentato con questa frase: “Che la luna di miele abbia inizio”. Ricordiamo che Clizia Incorvaia che nelle scorse settimana è stata protagonista al Grande Fratello Vip per sostenere la sorella Micol in gara in questa nuova edizione, ha battezzato il piccolo Gabriele nella Cattedrale di San Gerlando ad Agrigento, lei e il compagno insieme agli invitati per i festeggiamenti si sono poi spostati al Lounge Beach Scala dei Turchi, presente anche Alfonso Signorini patrino d’eccezione.