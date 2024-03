Da Agrigento in Germania per aprire due pizzerie: ora per Francesco Salamone il quarto posto ai campionati mondiali

Sui social le sue pizze sono ormai una celebrità. Ma non solo: adesso ha conquistato un piazzamento di grande prestigio alla terza edizione del Campionato del mondo di pizza che si è appena concluso ad “Expocook 2024” a Palermo. Lui è Francesco Salamone, agrigentino trapiantato in Germania dove ha aperto due pizzerie.

Si è fatto avanti facendosi notare in una platea di oltre 200 pizzaioli provenienti da tutto il mondo. E a notare il suo talento, dandogli il quarto posto assoluto nella categoria “Pizza napoletana” è stata una giuria presieduta da maestri come Francesco Martucci (pizzeria Masanielli) Errico Porzio, Don Antonio Starita e con ospiti d’onore del mondo culinario di alto livello come Iginio Massari.

Francesco ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno sempre creduto in lui. “Questo piccolo grande risultato - ha commentato - è per me un’ulteriore step verso un cammino ancora lungo nel meraviglioso mondo della pizza”. Il pizzaiolo agrigentino non esclude altre partecipazioni ad importanti eventi che si terranno nel corso del 2024.