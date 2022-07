Lorenzo Tonelli sceglie ancora la Scala dei Turchi, scatti social con la moglie

Il calciatore dell’Empoli Lorenzo Tonelli torna in vacanza nell’agrigentino e ancora una volta, a distanza di due anni, sceglie il Lunge Beach Scala dei Turchi. A immortalare la tappa siciliana dello sportivo, insieme alla moglie Claudia Manzelli, influencer e stilista, lo scatto con il proprietario dell’Hotel Nino Sanfilippo.

Sole, mare e relax per Tonelli che già nell’agosto del 2020 era stato con la compagna nella nota struttura turistica, pubblicando sui social la cena e i momenti clou della vacanza siciliana. Agrigento e soprattutto la Scala dei Turchi si confermano dunque meta privilegiata dei vip. Sempre nella pagina ufficiale del Lunge Beach Scala dei Turchi, a maggio a fare visita alla splendida location Sergio Castellitto che, impegnato al Teatro Pirandello di Agrigento con lo spettacolo Zorro, ne ha approfittato per fare una capatina nel locale pranzando in terrazza e non rinunciando all'immancabile selfie che ha collezionato una pioggia di like.



Non dimentichiamo che sono molti gli influencer e i nomi noti dello spettacolo e non solo che nei mesi scorsi sono sbarcati nella provincia di Agrigento, rimanendo incantati dalle sue meraviglie naturalistiche. Ultima in ordine di tempo la regina delle influencer: Chiara Ferragni, che a maggio è stata al Verdura Resort di Sciacca per partecipare ad un evento legato ad una marca di occhiali. Anche questa volta la Ferragni ha pubblicato sui social i momenti più interessanti della sua festa tra influencer mandando in delirio il popolo social. Agrigento sarà la provincia vip dell’estate 2022? Chi lo sa, lo scopriremo nei prossimi mesi.