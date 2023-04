Come disintossicarsi dopo una grande abbuffata: ecco tutti i consigli

Alzi la mano chi non è reduce da una grande abbuffata. Mega arrostite, cibi calorici e dolci, tutti in fila sulla bilancia per contare i danni. Gli esperti consigliano, però, di non pesarsi dopo una grande abbuffata. Sarebbe - per molti - demotivante.

All’apparenza infatti si potrebbero aver riguadagnato tutti i chili persi nelle settimane di dieta, ma non si tratta di grasso. È solo la ritenzione idrica causata dal cibo in eccesso. Cosa provoca al nostro corpo una grande abbuffata? Solitamente si ha una sensazione di gonfiore, ma anche emicrania e quella sensazione di stanchezza che rallenta ogni movimento. Ma come si fa a smaltire una grande abbuffata? Ecco qualche consiglio utile.