Election Day, Giuseppe Conte sul rigassificatore: "Siamo contrari ad un impianto vicino alla Valle dei Templi”

"Questa provincia, come le altre, ha bisogno della buona politica. La politica che non coltiva gli interessi delle lobby e dei potentati economici-finanziari: quelli che hanno distrutto la ricchezza di questa isola”. Queste dai microfoni di AgrigentoNotizie sono state le parole dell'ex premier e leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte in tour elettorale oggi ad Agrigento.

“Va restituito ai cittadini – ha aggiunto, da Porta di Ponte, l'ex presiente del Consiglio Conte - quello che gli spetta. Adesso ci sono i fondi del Pnrr e sono un'ottima occasione per migliorare le infrastrutture viarie e ferroviarie, per investire e valorizzare questo territorio, questa bellissima Valle e non solo. Bisogna lavorare molto per migliorare la qualità dei servizi essenziali, a partire da quelli sanitari. Vogliamo la politica fuori dalla sanità".

Dalla città dei Templi, il presidente del Movimento Cinque Stelle ha parlato anche di politiche energetiche e del rigassificatore di Porto Empedocle: “Per quanto riguarda i rigassificatori, è una soluzione che temporaneamente, in via di transizione, può essere una soluzione. Ma siamo per rigassificatori galleggianti. Per quanto riguarda la loro collocazione – ha precisato l'ex premier - va ovviamente studiata con le comunità territoriali. Non imposta per come si vuole fare qui, a poca distanza dalla Valle dei Templi che tutto il mondo ci invidia. La strada maestra - ha detto ancora - è un massiccio investimento nelle rinnovabili. Sto girando tutto il territorio per spiegare che la rivoluzione delle fonti rinnovabili sia a portata di mano, oltre che il superbonus che ci dà maggiore efficientemente energetico e taglio delle emissioni, dobbiamo diventare tutti – ha concluso Conte - autoproduttori di energia pulita".