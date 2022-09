Campagna elettorale, applausi e acclamazione per Conte a Porta di Ponte: "Impensabile cancellare il reddito di cittadinanza"

"Renzi parla di vergogna. Ma se non si vergogna lui, senatore della Repubblica, che si è fatto pagare dagli arabi e ha fatto una marchetta sul Rinascimento Saudita, possono vergognarsi le persone che prendono il reddito di cittadinanza? Lui prende 500 euro al giorno". L'ha detto l'ex presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, ad Agrigento, replicando alle dichiarazioni di Renzi che ha definito scandaloso che Conte vada in giro, per il Sud, promettendo che confermerà il reddito di cittadinanza. E parlando di reddito di cittadinanza, l'ex presidente del Consiglio, Conte, è stato applaudito: "Secondo voi, tutte queste persone che applaudono - ha commentato - prendono tutte il reddito di cittadinanza? Renzi deve fare una cosa, venga, finalmente senza scorta, in mezzo alla gente a parlare, ad esporre le sue idee. Venga a dire che in Italia non occorre un sistema di protezione sociale. Venga a dirlo e non si nasconda".

Conte, arrivato a Porta di Ponte ad Agrigento, è stato atteso da centinaia e centinaia di cittadini. Sulla terrazza Taglialavoro, con vista sul mare di San Leone e la Valle dei Templi, era stato preparato un rinfresco a base di Pasta Elena (un dolce a base di ricotta, dedicato alla regina Elena di Savoia, creato dal noto pasticcere favarese Vincenzo Albergamo) che Conte aveva apprezzato a Favara nello scorso mese di ottobre.

"Impensabile cancellare il reddito di cittadinanza"

"Siamo arrivati tardi nel mondo occidentale con un sistema di protezione sociale, lo dobbiamo perfezionare. E' impensabile che si possa rimuovere il reddito di cittadinanza. Vorrei ricordare a Renzi, Meloni e company che l'Istat ha certificato che abbiamo salvato un milione di cittadini dalla povertà" - ha aggiunto il leader del Movimento Cinque Stelle, mentre una donna all'ingresso di via Atenea, gridava: "Avete ridato dignità alle persone". "E' la signora che sta rispondendo - ha annuito Conte -, abbiamo ridato dignità anche a chi non aveva cosa mangiare, a chi non aveva da offrire una bistecca ai propri figli, a chi, quando ero presidente del Consiglio, mi ha scritto: 'Grazie, posso comprarmi una protesi, un paio di occhiali da vista'. Non si scherza con la povertà. E' veramente vergognoso ed indecoroso scherzare con la povertà".

"Da Draghi nessuna strategia su guerra"

"Il movimento Cinque Stelle - ha aggiunto Conte parlando ad Agrigento - agisce sempre in maniera molto trasparente, ha preso posizioni chiare e indiscutibili per quanto riguarda la condanna della Russia e tutte le conseguenze che ne sono venute. Draghi s'è tolto qualche sassolino dalla scarpa, ma dal presidente del Consiglio ci aspettiamo qualche indicazione che non è mai venuta sulla strategia per porre fine a questo conflitto. Se dopo 8 mesi di conflitto hai solo la prospettiva di fornire e rifornire di armi, Stati Uniti e Regno Unito stanno rifornendo da soli molto più dell'intera Unione Europea - ha spiegato l'ex presidente del Consiglio - vuol dire che non abbiamo una strategia, se non la prospettiva di una guerra che può durare anni, anni ed anni. Manca un indirizzo strategico che non può che essere un negoziato di pace di cui non si parla più".

Larghe intese ed esito del voto

“Continuiamo a parlare ai cittadini, da Nord a Sud, per cercare di dare una prospettiva a questo rinnovato entusiasmo. Cerchiamo di raggiungere un risultano importante e poi valuteremo" - ha detto il leader dei Cinque Stelle, in merito alle larghe intese e qualora il voto non dovesse andare in una direzione precisa ed univoca. Accanto a Conte, il candidato alla presidenza della Regione Siciliana, Nuccio Di Paola, ed altri aspiranti deputati regionali e nazionali dei collegi agrigentini.