Le reazioni al voto, Micciché: "Sarete fieri di essere agrigentini", Firetto: "Nessun rimorso"

Chi entra e chi esce. Le porte girevoli della politica, alla fine, sono tutte lì: chi ha vinto, ed è magari incredulo del risultato ottenuto, chi ha perso, e la "botta" non l'ha ancora digerita. Da una parte Franco Micciché, nuovo sindaco di Agrigento, dall'altra Lillo Firetto, primo cittadino uscente della città. AgrigentoNotizie li ha ascoltati a "caldo" subito dopo i festeggiamenti, nel primo caso, e gli abbracci di "consolazione" nel secondo.

"Non credo ancora a quanto è avvenuto, è come se fosse un sogno - dice Micciché ai microfoni di AgrigentoNotizie -. Le priorità per la città sono tante, a partire da quelle connesse all’emergenza del Covid 19. Poi tutte le altre questioni, come le periferie, le infrastrutture, il decoro e la pulizia. Mi auguro di poter lavorare con serenità perché la città e gli agrigentini possano avere la dignità che meritano. Al sindaco uscente, il mio amico Lillo Firetto, un abbraccio caloroso perché l’affetto e la stima vanno oltre la politica" - ha concluso - .

"Certamente c'è la delusione del risultato, che si aggiunge a quella del primo turno - ammette Firetto -. Abbiamo cercato di raccontare le cose che abbiamo fatto in questi cinque anni, forse non ci siamo riusciti, ma oggi avremo la soddisfazione di poter dire che le nostre cose cammineranno su altre gambe. Non ho rimorsi, perché quando vedrò molti dei nostri progetti completati saprò che l’abbiamo realizzati noi".

E cosa farà domani mattina, primo giorno da ormai ex sindaco dopo tanti anni? "I miei figli dovranno andare a scuola - dice Firetto - avrei voluto concedermi due giorni di riposo, dopo un'estate no stop... Vediamo se ci riusciamo".