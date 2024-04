Cinema al Palacongressi, ultimo appuntamento stagionale con “Il sasso in bocca”

La rassegna cinematografica “L’isola a tre punte, Cinema e paesaggio”, a cura dello scrittore e critico cinematografico Beniamino Biondi al Palacongressi di Agrigento, arriva al capolinea e propone l’ultima proiezione della stagione, sempre ad ingresso gratuito.

Giovedì 18 aprile alle 18, nella sala Zeus, sarà proposto il film “Il sasso in bocca” di Giuseppe Ferrara che mescola filmati di repertorio e scene ricostruite. Importante come documento, dimostra un coraggio non comune nell'affrontare argomenti scottanti e realizza un vero e proprio catalogo sulla mafia siciliana e d'oltreoceano che va dall’epoca del fascismo alla fine degli anni '60. Ha il coraggio di aver parlato con cognizione di causa e precisione storica di un fenomeno di cui certa politica ancora negava l'esistenza. Il regista mostra a tutti il suo modo di fare cinema senza fronzoli aderendo il più possibile ai fatti accaduti realmente. Questo film è anche l’occasione di vedere una Palermo diversa, in cui però il boom edilizio aveva già lasciato tracce importanti nel suo assetto urbanistico.

Oltre capoluogo siciliano, il lungometraggio è stato girato anche a Bagheria, a Villalba e a Marianopoli.