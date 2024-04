“I libri del Griffo”, torna la rassegna letteraria: primo appuntamento con Cinzia Florio

Al museo archeologico Pietro Griffo di Agrigento torna la rassegna letteraria “I libri del Griffo”: si inizia mercoledì 10 aprile alle 17 con la presentazione del volume “I mercenari – Storie di combattimenti nella Sicilia greca del V secolo a.C.” di Cinzia Florio.

Ci sono gli approfondimenti storici e la guida “innamorata” della Valle dei Templi, i casi di archeomafie, i gialli sul filo dei sapori e lo sguardo attento fuori porta, il diario affettivo e il manuale musicale. Letteratura declinata su temi e linguaggi, senza alcuno steccato o preclusione, ma seguendo il il percorso, già avviato lo scorso anno, della “sicilitudine” intesa come immersione in un’isola che, comunque la si avvicini, offre sempre un’altra prospettiva differente.

“Dopo il successo dello scorso anno, con questa seconda edizione abbiamo deciso di continuare a indagare la storia della Sicilia, cegliendo titoli che possano raccontarla da prospettive diverse e con linguaggi differenti, ma che offrono sempre spunti di discussione”, spiegano il direttore del Parco archeologico e paesaggistico Valle dei templi, Roberto Sciarratta, e il dirigente responsabile del museo Griffo Giuseppe Avenia.

Mercoledì, nella sala Fazello, primo appuntamento dedicato a “I mercenari – Storie di combattimenti nella Sicilia greca del V secolo a. C.” (Vgs libri). Si tratta di un saggio approfondito di Cinzia Florio che indaga il mercenariato greco in Sicilia non solo come strumento di potere e di conquista nelle mani dei tiranni, ma anche come spaccato di uomini, storie e abitudini da comprendere.