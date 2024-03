Giornata mondiale dell’acqua: ad Eraclea Minoa laboratori per bambini su piante e animali

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il 24 marzo, il 7 e 21 aprile, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, l’area archeologica di Eraclea Minoa, ospiterà la rassegna “Classico Verde” dedicata ai laboratori per bambini. Un evento per ricordare l'importanza e lo sfruttamento delle risorse idriche del pianeta da parte dell’uomo, promosso dal Parco della Valle dei templi di Agrigento e dedicato all’importantissimo tema dell’acqua e della sua fondamentale importanza.

Alle 11 i bambini dai 4 ai 10 anni parteciperanno al laboratorio “Verde e blu per piante, animali ed esseri umani, senza acqua non c’è un domani” curato da CoopCulture, gestore dei servizi aggiuntivi, in collaborazione con “Orto capovolto”.

La rassegna proseguirà domenica 7 aprile con “Semi d’acanto”: i piccoli destinatari saranno guidati alla scoperta dei semi e realizzeranno un semenzaio con materiali di riciclo per far fiorire l’Acanto nelle proprie case.

Domenica 21 aprile lo speciale “Earth day - Giornata mondiale della terra” con “Orto capovolto in bottiglia”: può un pomodoro crescere capovolto? I bambini saranno guidati alla scoperta dell’orto fai da te realizzando un contenitore con materiali di riciclo pianteranno la loro prima pianta di pomodoro.