San Domenico, gran concerto del coro di Santa Cecilia e della Sicily Simphony Orchestra

C’è ancora atmosfera di Pasqua nella città dei templi con il coro dell'associazione filarmonica Santa Cecilia e la Sicily Symphony Orchestra che daranno vita ad un concerto-evento, sabato 6 aprile alle 19, nella chiesa di San Domenico di Agrigento, intitolato proprio “Concerto di Pasqua 2024”.

Per la prima volta nella città dei templi sarà eseguito il celebre “Gloria”di Vivaldi per soli, coro e orchestra. Inserite in scaletta anche delle famose composizioni di Mozart e Rossini. Da segnalare la partecipazione straordinaria di alcune giovani soliste come i soprani Miriam Bissanti e Alida Capobianco ed il contralto Carmen Italiano.

La Sicily Symphony Orchestra, amministrata dall'Orchestra Filarmonica di Canicattì, è una formazione di 20 giovanissimi professori provenienti dalle province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo. Il concerto sarà diretto dal maestro Emanuele Di Bella, giovane talento che rappresenta l’eccellenza dell’ultima generazione di musicisti siciliani. Il concerto sarà ad ingresso gratuito.