Emergenza irrigazione, Coldiretti: "L'acqua del lago Arancio torna ad essere utilizzabile"

"Da domani si potrà irrigare con l'acqua del lago Arancio". A dare l'annuncio è la Coldiretti. L'acqua serve una vastissima zona produttiva che abbraccia anche la provincia di Trapani.

"Dovrebbe così chiudersi una vicenda che ha allarmato gli agricoltori costretti a non poter irrigare a causa di un’alga proliferata da settimane. Il via libera arriverà domani dall’Asp, così come emerso dalla riunione convocata dall’assessore all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità, Giovanni Di Mauro, con tutti i soggetti della vicenda. Ciò permetterà - scrive la Coldiretti - un respiro di sollievo visto che mai il caldo aveva stressato così tanto le piante e provocato l’aumento dei costi energetici alle aziende per il pompaggio dell’acqua dai pozzi, laddove esistenti. In questo momento – sottolinea Coldiretti Agrigento – non c’è una sola coltura che non soffra con un fabbisogno d’acqua triplicato. Le irrigazioni devono anche avvenire di notte quando l’acqua non evapora".

"Le analisi effettuate nelle ultime settimane - ha spiegato l’assessore regionale per l’Energia e i servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro - e che hanno interessato le acque del lago, dei tre ruscelli che vi confluiscono e dei depuratori di Sambuca di Sicilia e di Santa Margherita di Belìce, hanno restituito dati perfettamente compatibili con l’uso irriguo e con le altre attività di produzione agricola. Si tratta di risultati importanti perché permetteranno di intervenire concretamente a sostegno di tutti gli agricoltori del territorio che stavano riscontrando enormi difficoltà dovute alla carenza di acqua". È stato concordato, inoltre, che l'Asp di Agrigento effettuerà periodici controlli sul lago per tenere monitorata la qualità dell’acqua.

(Aggiornato alle 17,45)