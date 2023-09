Trasporti, saranno garantiti i collegamenti con le Pelagie: aggiudicato il servizio a Caronte&Tourist

Garantito il servizio di collegamento tra Lampedusa e Linosa. La Regione ha infatti aggiudicato alla Caronte&Tourist il lotto "Pelagie" per un importo di poco superiore ai 40 milioni di euro.

"Il servizio sarà assicurato per i prossimi cinque anni e prevede il trasporto di passeggeri e merci (anche pericolose) con mezzi navali ro-ro, in regime di servizio pubblico con compensazione finanziaria per la continuità territoriale marittima - ha affermato Alessandro Aricò, assessore regionale alla Mobilità -. Inoltre, si concluderà a breve la procedura negoziata relativa alle Eolie, alle Egadi, a Pantelleria e ad Ustica. Nel frattempo, con l’avvicinarsi della fase di bassa stagione, stiamo lavorando per assicurare la continuità dei servizi".

"È in corso un dialogo con la Caronte&Tourist per verificare la possibilità di intensificare le corse - ha aggiunto Aricò - a partire dal mese di ottobre. Inoltre sta proseguendo nel migliore dei modi il servizio di aliscafi verso le isole siciliane, con più tratte giornaliere come previsto dal contratto quinquennale rinnovato a partire da quest’anno".