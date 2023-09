Borse di studio per gli studenti delle superiori: ecco la carta Postepay dedicata

Sono disponibili, presso tutti gli uffici postali, le carte Postepay - borse di studio per le famiglie degli studenti beneficiari individuati dalla Regione utilizzabili fino al dicembre del 2024. A darne notizia, è la dirigente del settore pubblica istruzione del Libero consorzio comunale di Agrigento, Maria Antonietta Testone.

Per riscuotere la borsa di studio bastano un documento identificativo in corso di validità e il codice fiscale, sia dello studente beneficiario che del genitore in caso di beneficiario minorenne, chiedendo la consegna della carta che si potrà utilizzare per gli acquisti online e nei negozi “fisici” dedicati all'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto oltre che per l'accesso a beni e servizi di natura culturale. Non sarà consentito prelevare contanti, ricaricare la Carta né al titolare né a soggetti terzi, ricaricare altre carte e richiedere l'estinzione della Carta.

Dall'App Postepay è consentito visualizzare il saldo e la lista movimenti autorizzare i pagamenti online e abilitare Apple Pay e Google Pay.