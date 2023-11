Stabilizzazione dei precari in 3 Comuni, sindaci ricevuti dall’Anci: “Abbiamo scritto all’Ars e risolveremo la situazione”

I sindaci Antonio Palumbo e Calogero Martello sono stati ricevuti dai vertici Anci per affrontare la questione della stabilizzazione del personale a tempo determinato in servizio nei comuni di Favara, Porto Empedocle e Casteltermini alla presenza anche di alcuni esperti del settore. L’obiettivo, in questa prima fase, sarà ottenere una proroga alla scadenza del prossimo 31 dicembre per tutti i Comuni della Sicilia che non hanno ancora potuto procedere alla trasformazione dei contratti.

“Ringraziamo – dicono Palumbo e Martello - il presidente Amenta e il segretario Alvano per l’impegno manifestato affinché si possa finalmente affrontare e risolvere questa situazione. Il caso verrà oggi stesso portato all’attenzione della prima commissione Ars perché sala d’Ercole possa predisporre un atto da votare al più presto per ottenere, quantomeno, uno slittamento dei termini imposti, salvaguardando tutti quegli enti che si trovano in situazioni particolari come i nostri. Si tratta solo di una tappa di un percorso durato mesi, condotto congiuntamente al di là di ogni appartenenza politica e coinvolgendo la deputazione nazionale e regionale, perché dinnanzi al futuro di tanti lavoratori non c’è colore, non ci sono divisioni, non ci sono distinguo”.