Stop al reddito di cittadinanza e migliaia di persone nella disperazione, il sindaco di Favara: "Rischio disordine"

"Da oggi decine di famiglie favaresi in condizioni economiche di indigenza sono rimaste senza alcun sostegno. L'annullamento del reddito di cittadinanza per alcune fasce di popolazione avrà effetti devastanti su un tessuto sociale fragile come il nostro. Una scelta incomprensibile che rischia concretamente di creare situazioni di disordine sociale e che, soprattutto, anche a causa di un'errata comunicazione, pare scaricare sui Comuni le responsabilità di dare risposte a tutte queste famiglie". Lo ha detto, non nascondendo preoccupazione, il sindaco di Favara Antonio Palumbo. "Il reddito di cittadinanza non era certamente uno strumento perfetto: tante cose non sono andate nel verso giusto. Era però un mezzo voluto per arginare l'avanzamento della povertà anche nella nostra provincia, che è statisticamente una di quelle dove maggiormente sono presenti le famiglie che lo percepiscono. Oggi, per volontà di una politica che premia solo il Nord ricco, come già avvenuto con il disegno dell'Autonomia differenziata, si gettano nella disperazione migliaia di persone".

Il sindaco di Favara ha annunciato che nei prossimi giorni scriverà una lettera al prefetto, "evidenziandogli quale impatto sociale avrà il provvedimento. Ho in tal senso invitato tutti i colleghi sindaci ad unirsi alla nostra voce, a difesa dei cittadini e delle comunità che amministriamo".