La saccense Viviana Rizzuto vince il primo premio “Impresa è donna 2023”

La presidente della Cooperativa di comunità di Sciacca Viviana Rizzuto ha ricevuto il primo premio "Impresa È Donna 2023", promosso dal gruppo Terziario Donna della Confcommercio Imprese di Catania e dal TDLab.

Un riconoscimento che "ha lo scopo di mettere in luce il ruolo cruciale delle donne imprenditrici nello sviluppo economico e culturale della Sicilia".

"Questo premio - commenta Rizzuto - è un affettuoso tributo a ogni donna della nostra comunità. Ciascuna di loro, con la sua unica combinazione di intelligenza, passione e dedizione, è luce nel tessuto vibrante della nostra vita. Dalle mamme alle imprenditrici, dalle professioniste alle casalinghe, non esiste ruolo o abilità che non sia di valore in un progetto che non può proporsi di valorizzare la bellezza dei luoghi e il benessere delle persone senza il contributo delle persone stesse".

La cerimonia di premiazione è avvenuta il 17 dicembre 2023 presso il Teatro Massimo Bellini a Catania.