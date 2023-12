Poste italiane, boom dell'e-commerce in provincia di Agrigento per gli acquisti di Natale

Crescono ancora quest’anno i volumi delle consegne effettuate da Poste Italiane durante il cosiddetto “picco pacchi”, il tradizionale periodo che precede il Natale.

In particolare in provincia di Agrigento, dopo gli importanti incrementi nei flussi di consegne partiti con l’avvio del periodo di Black Friday e che hanno generato un 6% in più rispetto allo stesso periodo del 2022, in queste due ultime settimane si registra un ulteriore aumento.

Con le festività alle porte, le consegne e-commerce sfiorano infatti il +30%, confermando il picco di lavorazioni in occasione dell’attuale periodo natalizio. La rete di distribuzione di Poste Italiane nell’Agrigentino può contare su un modello di recapito innovativo composto da 6 centri di distribuzione e una flotta di più di 170 mezzi, di cui oltre la metà green. In provincia il personale è stato potenziato grazie a 20 stabilizzazioni previste dal piano assunzioni aziendale, che ha generato il rafforzamento della rete dei portalettere per le consegne in tutta la regione.