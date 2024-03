Firma digitale, oggi è possibile attivarla anche alla posta: ecco come

Disponibile anche in provincia di Agrigento la "firma digitale remota", il servizio di Poste italiane dedicato a privati e aziende che consente di firmare in modo semplice e rapido direttamente dal proprio pc tutti i documenti digitali e facilitare i rapporti tra cittadini e le oubbliche amministrazioni, gli enti e le imprese.

E' attivabile direttamente online per una durata di tre anni ed è riconosciuta in Europa tramite la normativa Eidas ed ha lo stesso valore legale della firma autografa.

L’acquisto della firma digitale remota può essere effettuato direttamente online per i clienti dotati di strumenti di autenticazione “forti”, come il PosteId abilitato allo Spid. Al termine della procedura al cliente arriverà una mail con le istruzioni per attivare il servizio e scegliere il proprio pin, che ne consentirà l’utilizzo: sarà questo numero a permettere di inserire il proprio Pin e il codice di verifica Otp.



Sul sito poste.it, inoltre, è presente l’area "gestisci firma" che permette di apportare modifiche o sospendere il servizio.

Per info, è possibile consultare il sito https://www.poste.it/prodotti/firma-digitale-remota.html.