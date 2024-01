Pagamenti digitali sempre più usati in provincia: oltre 94mila gli utenti Postepay Evolution

PostePay di Poste Italiane si conferma leader nei pagamenti in provincia di Agrigento grazie al successo di "Postepay Evolution": in provincia sono infatti oltre 94mila le carte Postepay Evolution.a carta prepagata con Iban che ha rapidamente conquistato l’apprezzamento degli italiani.

La carta prepagata Postepay Evolution ha l’enorme vantaggio di essere dotata di Iban e consente di rispondere alle esigenze di chi ha bisogno di uno strumento completo, per operazioni di pagamento in sicurezza e per ricevere e disporre bonifici, accreditare lo stipendio o la pensione. Uno strumento innovativo e flessibile per eseguire pagamenti e transazioni in modo semplice e sicuro, favorendo lo sviluppo dell’e-commerce anche in provincia di Agrigento.

Per conoscere tutti i prodotti disponibili e le loro caratteristiche è possibile consultare il sito https://postepay.poste.it/.