Ryanair cerca personale da assumere, open day a Palermo: ecco come partecipare

La compagnia aerea Ryanair cerca personale da assumere in tutta Italia, in vista della programmazione dei voli per la stagione invernale 2024. Si cercano assistenti di volo da impiegare nell'equipaggio di cabina. Previste selezioni anche in Sicilia, in particolare a Palermo e Catania.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: avere almeno 18 anni, essere in grado di nuotare per 25 metri senza aiuto, essere in possesso di un passaporto europeo o del Regno Unito; avere una buona forma fisica e nello specifico, un'altezza compresa tra i 157 e i 188 centimetri, e una fluente conoscenza dell’inglese. Inoltre, occorre possedere molto entusiasmo, fornire disponibilità a lavorare su turni, avere passione per i viaggi e per la conoscenza di nuove persone.

I colloqui a Palermo si svolgeranno mercoledì 24 gennaio a partire dalle 10.30 all’Ibis Styles Palermo President, in via Francesco Crispi. A Catania l'appuntamento è giovedì 25 gennaio, sempre a partire dalle 10.30, al BW Hotel Mediterraneo, in via Dottor Consoli 27.

Gli interessati devono presentarsi ai colloqui, in una delle due giornate e delle sedi sopraindicate, portando con sé una copia (digitale o fisica) di: curriculum vitae (aggiornato); foto a figura intera; copia del passaporto; passaporto effettivo. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web della compagnia aerea, nella sezione dedicata alle nuove selezioni di lavoro.

(fonte: PalermoToday)