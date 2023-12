Inserimento dei giovani universitari nelle aziende: protocollo d'intesa con Confindustria

Attività di ricerca e inserimento dei giovani universitari in azienda. La collaborazione fra polo universitario e Confindustria - che avrà una ricaduta positiva sugli studenti del corso di laurea in Economia e Amministrazione aziendale con sede di Agrigento - verrà sancita in un protocollo d'intesa che sarà siglato giovedì, alle 10,30, a Villa Genuardi. A farlo daranno il presidente del polo territoriale universitario Giovanni Francesco Tuzzolino e il presidente di Confindustria Antonio Siracusa.

Sarà, di fatto, l’inizio di una proficua collaborazione per le attività di ricerca e l'inserimento dei giovani universitari nelle aziende.