Incarichi esterni al Libero consorzio, ecco il nuovo albo che ne regola l'affidamento

E' stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Libero consorzio di Agrigento a questo indirizzo l'avviso pubblico per l'istituzione di un albo professionale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente. Il Regolamento, approvato con Determina Commissariale n. 171/2023, disciplina modalità e criteri per il conferimento degli incarichi di assistenza e patrocinio legale dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità.

I professionisti, singoli o associati, interessati all'iscrizione all'Albo dovranno presentare l'istanza secondo le modalità indicate nell'avviso, allegando copia di un documento di identità in corso di validità, codice fiscale, curriculum vitae nel quale dovranno essere evidenziati, tra gli altri, titoli di studio, iscrizione all’Albo Professionale, esperienze professionali con particolare riferimento alle sezioni nelle quali si chiede di essere inserito.