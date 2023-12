Famiglie con disabili a carico e in condizioni economiche di fragilità: ecco il contributo di Natale

In occasione delle festività natalizie, il Libero consorzio comunale di Agrigento erogherà un sostegno delle famiglie in condizioni di difficoltà economica e sociale residenti in uno dei comuni del territorio provinciale con a carico

almeno un minore con disabilità.



Il valore del contributo è di 500 euro per nucleo familiare su un totale di 50.000 euro disponibili, con quindi un massimo di 100 istanze che possono essere accolte.

Possono partecipare coloro che, al momento della presentazione dell’istanza, risultino, oltre che residenti in provincia, anche in possesso di un Isee non superiore a 15.000 euro e contino all'interno del nucleo familiare almeno un figlio minore diversamente abile (Legge 104 art. 3 comma 3).

La domanda di ammissione al contributo, reperibile sul sito istituzionale del Libero consorzio di Agrigento, corredata dall’attestazione Isee in corso di validità, dall’attestazione comprovante la disabilità del figlio minore e da una copia del documento di identità in corso di validità dovrà essere inoltrata all'ufficio Protocollo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento piazza Aldo Moro, 1 o presso le sedi Urp o all'indirizzo pec: protocollo@pec.provincia.agrigento.it entro e non oltre lunedì 18 dicembre 2023 alle ore 14.

Ciascuna famiglia potrà presentare una sola istanza indicando il numero di conto corrente su cui accreditare il contributo economico. Coloro che non sono titolari di un conto corrente bancario o postale, potranno indicare nella domanda di ammissione gli estremi di una carta prepagata. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti numeri telefonici: 0922-593286 e 0922 593222.