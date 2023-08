Bonus primo figlio, previsti mille euro per ogni nato: ecco come accedere

Bonus nascita, via alla presentazione delle domande anche al Comune di Agrigento. Ad annunciarlo è l’assessore ai Servizi sociali Marco Vullo, dando notizia di quanto previsto dalla legge regionale n.10/2023.

Quali le condizioni? L’Isee in corso di validità non deve superare i 3 mila euro e per presentare le domande al Comune di Agrigento ci sono tre date inderogabili: entro il 15/09/2023 per i nati dal 01/01/2023 al 30/06/2023. entro il 27/10/2023 per i nati che vanno dal 01/07/2023 al 30/09/2023; entro il 26/01/2024 per i nati che vanno dal 01/10/2023 al 31/12/2023.