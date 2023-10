Agricoltura, finanziamenti europei in arrivo: ecco come fare per inoltrare le domande

L’Ufficio Europa del Comune di Licata ha fatto sapere che la Regione, il Dipartimento agricoltura, ha pubblicato il bando relativo all’intervento SRE02 sull’insediamento dei nuovi agricoltori nell’ambito del piano strategico della politica agricola comune (Pac) 2023-27.

La finalità dell’intervento è quella di offrire opportunità e strumenti per attrarre nuovi agricoltori nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali. Ma ci si propone anche di offrire loro strumenti che favoriscano le fasi iniziali d’insediamento tra cui l’acquisizione dei terreni, dei capitali, delle conoscenze.

Tutto il progetto è rivolto al nuovo agricoltore che si insedia per la prima volta in qualità di capo d’azienda agricola e risulta correlato a degli obiettivi ben precisi: attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali; promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.

Il sostegno all’avviamento per nuovi agricoltori è erogato con il pagamento di una somma forfettaria in conto capitale di 30mila euro. Le domande dovranno essere rilasciate attraverso il portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) che, a tale scopo, risulterà accessibile per 90 giorni a partire dal 15 ottobre prossimo.