Vaccini "on the road" nei luoghi della movida, medici in azione a Porta di Ponte

L'Asp, per incentivare la vaccinazione soprattutto fra i giovani, ha scelto di allestire un vero e proprio ambulatorio nel gazebo informativo del centro città. Si tratta di una due giorni open day, dove chiunque, senza prenotazione potrà sottoporsi alla somministrazione del siero Pfzier, dopo però che lo stesso avrà effettuato il colloquio anamnestico con i medici che dovranno comunque concedere il benestare alla vaccinazione.

Vaccini anti Covid “On the road”, oggi venerdì 3 e domani, sabato 4 settembre, dalle ore 19 alle ore 23 a Porta di Ponte ad Agrigento.

L'Asp ha allestito un centro vaccinale nel gazebo informativo limitrofo alla sede territoriale del governo dove non occorre prenotare la somministrazione del siero